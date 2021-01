Blocaj LA NIVEL ÎNALT. Numirea prefecților dă bătăi de cap liderilor partidelor aflate la guvernare

Blocaj in Coalitia de guvernare. Liderii celor trei partide care formeaza actuala coalitie de guvenare nu reusesc sa gaseasca parghiile necesare pentru a ajunge la un acord in ceea ce priveste numirile pentru functiile de prefecti, potrivit unor surse politice, citate de Realitatea PLUS.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol