Bilanțul sângeros CREȘTE: 34 de MORȚI și 70 de răniți pe șoselele României

2019-12-29 12:35:43 Cetateanul

Inchisoare pentru ucigasi ! Constitutia garanteaza dreptul la viata ! S-a ajuns ca multi soferi nici nu mai semnalizeaza, nu ma incetinesc atunci cand observa pietoni traversand . Pietonul poate sa fie in varsta sau cu probleme locomotorii . Me don-t care . Am prioritate, care pe care !