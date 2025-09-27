Prioritățile lui Nicușor Dan au fost și vor române greu de descifrat, cu atât mai mult cu cât România trece printr-o perioadă extrem de grea nu doar din cauza economiei făcută praf de Guvernul său, dar și din cauza tensiunilor globale în fața cărora seful statului a recunoscut că nu are o strategie sau un plan de țară.

Nicușor Dan și-a asigurat mai multe zile de vacanță, atât în țară, cât și în Republica Moldova. Liderul de la Cotroceni a reușit să fie primul președinte al României care nu a mers Ziua Marinei, i-a tratat cu indiferență pe sinistrații de la Broșteni și a sfidat complet Adunarea Generală a ONU.

Dezastrul de la Broșteni a lăsat doar durere și disperare. Nicușor Dan, președintele României, nu a dat niciun semn de solidaritate. Suferința oamenilor loviți de inundații pare că nu l-a impresionat pe liderul de la Cotroceni, iar acesta, pur și simplu, a ales să meargă în Republica Moldova, acolo unde, alături de Maia Sandu, a participat la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi. Vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova nu a fost anunțată în prealabil nici de Președinția României, nici de administrația prezidențială a Republicii Moldova.

Nicușor Dan nu a considerat oportun să meargă în Broșteni pentru a vorbi cu oamenii, în schimb a descoperit o pasiune pentru vizitele în Republica Moldova, pentru a se întâlni cu Maia Sandu. La sfârșitul lunii august, Nicușor Dan și Maia Sandu s-au întâlnit pentru a doua oară cu ocazia Zilei Limbii Române și au participat la Marea Dictare Națională.

Tot în luna august, Nicușor Dan a ajuns și la Roșia Montană. A fost însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru și de cei doi copii ai lor. Liderul de la Cotroceni a transmis că a avut parte de o primire călduroasă.

Nicușor Dan susține că problema deficitului bugetar nu îl lasă să plece din țară nici măcar pentru câteva zile, motiv pentru care nu a mers la ONU. Mai mult, președintele a declarat că ședințele la care a participat în țară sunt mai importante decât adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite.

Nicușor Dan, mesaj după tragedia de la ATI Iași: Toleranță zero față de erorile care ucid copii !

„Reporter - De ce nu ați considerat oportun să mergeți dumneavoastră? Așa cum au considerat președinții altor țări.

Nicușor Dan - Președinții altor țări sunt în funcție de unii de 3 ani, unii de 5 ani. Unii au probleme mai mici de deficit decât are România. Să mergi 5-6 zile să lipsești din țară sau să fii prezenți în țară, am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada asta. ”

În timp ce România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultima vreme, președintele Nicușor Dan a găsit timp pentru distracție și a luat parte la o nuntă în Tâncăbești. Chiar dacă România trece printr-o perioadă de criză acută, Nicușor Dan a luat cu asalt ringul de dans, alături de fiul său de 3 ani, Antim, care a țopăit fericit pe scenă.

Cu toate aceste evenimente, ca o concluzie, din peste o sută de zile de mandat, Nicușor Dan a petrecut aproximativ o lună în vacanță.

Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre planificata nuntă cu Mirabela Grădinaru: Va fi într-un cadru restrâns