Deși este cel mai așteptat eveniment al anului, pe care l-a promis încă din campanie, Nicușor Dan afirmă că va anunța nunta abia după ce aceasta va avea loc. Șeful statului își dorește ca nunta să aibă loc într-un cadru restrâns, doar cu membrii familiei și departe de ochii curioșilor.





MONTAJ



Întrebat dacă Mirabela Grădinaru este de acord cu dorința președintelui de a păstra totul secret, Nicușor Dan susține că nu trebuie să se consulte cu ea, pentru că „amândoi gândesc la fel”.



În schimb, soacra lui Nicușor Dan recunoaștea că nu este mulțumită că fiica ei nu a îmbrăcat până acum rochia de mireasă.



"E problema lor, eu pot să forțez anumite lucruri...dar într-o bună zi se va realiza", afirma aceasta ]ntr-o emisiune TV.



De-a lungul timpului, Nicușor Dan a fost întrebat când o va lua în căsătorie pe mama copiilor lui, iar răspunsul lui a fost mereu același: că pot avea o familie și fără să se lege la cap.





(NICUSOR DAN ȘI MIRABELA DSK CULISELE STATULUI PARALEL DSK 23 DECEMBRIE 2023)



Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Mirabela era studentă, iar de atunci sunt de nedespărțit. Președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au împreună doi copii, o fetiță de 9 ani și un băiețel de 3 ani.





