„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii din Iași. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat,” a transmis un oficial, solicitând demararea urgentă a unei anchete care să stabilească dacă au fost ascunse informații sau dacă există responsabilități individuale în acest caz.

Se cere transparență totală în privința rezultatelor corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetelor medico-legale, inclusiv publicarea rapoartelor complete. „Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica,” se arată în declarație.

Tragedia readuce în prim-plan o problemă structurală gravă: infecțiile nosocomiale și infrastructura medicală învechită continuă să pună în pericol viața pacienților din România. În acest context, se solicită investiții reale în spitale, în special în secțiile de terapie intensivă, precum și implementarea unor protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor.

„Cer ministrului Sănătății și Guvernului să elaboreze un plan concret de combatere a infecțiilor nosocomiale. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată,” se mai precizează în apelul public.