Ministrul Sănătății a declarat că, deși nu deține toate datele medicale și nu dorește să speculeze o legătură directă între decese și comorbiditățile existente, nu poate ignora faptul că aplicarea corectă a protocolului ar fi putut preveni răspândirea infecției.

"Este adevărat că nu am toate datele medicale și nu vreau să speculez, realizând o legătură de cauzalitate între decese și comorbiditățile pacienților care și-au pierdut viața.

ROGOBETE: Le spun tuturot că nu mai merge așa cum erau obișnuiți!

Cert este că prima infecție ar fi apărut în jurul datei de 13 septembrie și a fost raportată la Direcția de Sănătate Publică abia pe 19 septembrie, când la nivelul secției erau deja patru pacienți infestați. Asta înseamnă o încălcare gravă a protocolului. (...) Nu spun că dacă raportau infecțiile se evitau decesele, însă cu siguranță, dacă se aplica protocolul, infecția nu s-ar fi răspândit și la ceilalți.

Am dispus de urgență un control comun, coordonat de șeful Corpului de Control al ministerului Sănătății și șeful Direcției Sanitare de Stat; se vor duce la Iași pentru a verifica la fața locului și sper ca în cel mai scurt timp să avem un raport complex și complet, pentru a lua deciziile ce se impun.

Colegiul Medicilor va deschide, în paralel, o anchetă paralelă, care să verifice conduita terapeutică a medicilor din instituția respectivă. Azi au fost deja aplicate sancțiuni de 70.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor. Vă reamintesc că MS nu poate da decât amenzi administrative, Colegiul Medicilor aplică sancțiuni legate de aspecte terapeutice, iar procurorii gestioneazaă eventuale aspecte legale," a declarat Alexandru Rogobote, în exlusivitate la Realitatea Plus