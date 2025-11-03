Blocarea planului de la Bruxelles este cauzată de refuzul Belgiei de a sprijini un împrumut european de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate.

O mare parte din aceste active se află în Belgia, în instituția financiară Euroclar, ceea ce face poziția acestei țări crucială pentru succesul întregului mecanism.​

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a exprimat îngrijorări juridice și financiare legate de riscurile asociate acestui plan, cerând „mutualizarea completă” a riscurilor și garanții solide din partea tuturor statelor membre. El a insistat ca activele rusești deținute în alte jurisdicții europene să fie adăugate la fondul comun, subliniind că Comisia Europeană nu poate obliga statele membre să semneze o garanție.​

„Refuzul Belgiei de a sprijini un împrumut al Uniunii Europene de mai multe miliarde de euro pentru Ucraina ar putea determina FMI să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev”, avertizează surse europene citate de Politico.

FMI avertizează că fără un acord clar și rapid din partea UE, sprijinul financiar pentru Ucraina ar putea fi blocat, ceea ce ar afecta nu doar finanțarea directă a Kievului, ci și încrederea altor creditori și investitori instituționali, precum Banca Mondială sau Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.​

„Sprijinul FMI este ceva cu care nu ar trebui să ne jucăm”, a declarat un oficial european, subliniind miza uriașă a negocierilor din săptămânile următoare.