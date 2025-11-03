Belgia amenință ajutorul de 8 miliarde de dolari al FMI pentru Ucraina. Refuzul Bruxelles-ului pune în pericol sprijinul financiar

Belgia refuză să sprijine Ucraina cu un împrumut de 140 miliarde de euro, finanțat din activele rusești înghețate
Belgia refuză să sprijine Ucraina cu un împrumut de 140 miliarde de euro, finanțat din activele rusești înghețate

Fondul Monetar Internațional (FMI) ar putea suspenda sau întârzia acordarea unui nou program de finanțare pentru Ucraina, în valoare de 8 miliarde de dolari pentru o perioadă de trei ani, dacă Uniunea Europeană nu reușește să demonstreze că poate asigura un sprijin financiar solid pentru Kiev prin propriul plan de împrumut garantat cu activele rusești înghețate.​

Blocarea planului de la Bruxelles este cauzată de refuzul Belgiei de a sprijini un împrumut european de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate.

O mare parte din aceste active se află în Belgia, în instituția financiară Euroclar, ceea ce face poziția acestei țări crucială pentru succesul întregului mecanism.​

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a exprimat îngrijorări juridice și financiare legate de riscurile asociate acestui plan, cerând „mutualizarea completă” a riscurilor și garanții solide din partea tuturor statelor membre. El a insistat ca activele rusești deținute în alte jurisdicții europene să fie adăugate la fondul comun, subliniind că Comisia Europeană nu poate obliga statele membre să semneze o garanție.​

„Refuzul Belgiei de a sprijini un împrumut al Uniunii Europene de mai multe miliarde de euro pentru Ucraina ar putea determina FMI să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev”, avertizează surse europene citate de Politico.

FMI avertizează că fără un acord clar și rapid din partea UE, sprijinul financiar pentru Ucraina ar putea fi blocat, ceea ce ar afecta nu doar finanțarea directă a Kievului, ci și încrederea altor creditori și investitori instituționali, precum Banca Mondială sau Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.​

„Sprijinul FMI este ceva cu care nu ar trebui să ne jucăm”, a declarat un oficial european, subliniind miza uriașă a negocierilor din săptămânile următoare.