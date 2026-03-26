Intervenție contra-cronometru pentru salvarea copilului

Potrivit medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Bacău, copilul a ajuns în stare extrem de gravă, cu politraumatism sever, arsuri de gradele II, III și IV pe suprafețe extinse ale corpului și traumatism craniocerebral cu contuzii hemoragice.

Inițial preluat de la UPU Roman, bebelușul a fost transferat de urgență pe Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, iar ulterior internat la Terapie Intensivă pediatrică.

Proceduri medicale complexe pentru stabilizare

În lipsa posibilității unui transfer imediat către un centru universitar, echipa medicală din Bacău a intervenit rapid pentru a-i salva viața. Medicii au efectuat manevre complexe, inclusiv intubare, ventilație mecanică, sedare și stabilizare hemodinamică.

De asemenea, au fost realizate proceduri pentru tratarea arsurilor și intervenții chirurgicale de urgență, într-un efort continuu de a menține copilul în viață.

Transfer aerian la București

După stabilizare, micuțul pacient a fost preluat de un echipaj aerian și transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu, una dintre cele mai importante unități medicale pediatrice din țară.

Transferul a avut loc în condiții de maximă siguranță, copilul fiind sedat, intubat și ventilat mecanic pe durata transportului.

Mamă eroină, pierdută în tragedie

Accidentul în care a fost rănit bebelușul s-a produs în apropierea localității Dulcești, fiind urmat de un incendiu devastator. În urma impactului, patru persoane și-au pierdut viața, printre care și mama copilului.

Potrivit informațiilor, femeia ar fi încercat să își protejeze copilul în momentul impactului, gest care i-a fost fatal.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului. Între timp, medicii rămân rezervați în privința evoluției stării copilului, în contextul leziunilor extrem de grave suferite.