Din cauza unei aplicații mobile, oamenii au ajuns într-o zonă din care nu au mai putut ieși. Astfel că au cerut ajutorul autorităților.

Jandarmii montani i-au însoțit pe jos, pe o distanță de aproape 3 kilometri, până la autospecială, ei fiind transportați, în siguranță, la pensiunea unde erau cazați.

Situația se putea încheia tragic, mai ales că alături de persoanele adulte era și un bebeluș de numai trei luni, iar temperaturile sunt mici în această perioadă.

”Un apel la 112, primit ieri după-amiază, a pus în alertă jandarmii montani din Brașov. Un grup format din patru adulți și un bebeluș de 3 luni s-a rătăcit pe un drum izolat din Fundățica. Deviați de la drumul principal de o aplicație de trafic, turiștii au ajuns pe un drum greu practicabil, unde autoturismul a rămas împotmolit în noroi, fără a-l mai putea mișca de acolo. Prezența bebelușului, lipsa semnalului telefonic și apropierea întunericului au făcut ca intervenția să devină o urgență absolută. Jandarmii au plecat imediat în căutarea lor, iar în aproximativ 50 de minute, folosind coordonatele GPS și informațiile primite de la apropiați, au reușit să găsească grupul. Turiștii erau panicați, dar teferi”, precizează Jandarmeria Română, într-o postare pe Facebook.

Meteorologii anunță primele ninsori din sezonul rece. Ce zone sunt vizate? - HARTA