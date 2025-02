Odată ce ai primit un diagnostic precum diabetul zaharat, este important să-ţi menţii sub control nivelul glicemiei. În caz contrar, te poţi confrunta cu complicaţii grave. Îţi vine în ajutor o băutură pe cât de delicioasă, pe atât de eficientă în stabilizarea nivelului zahăr din sânge.

Cei care suferă de diabet ştiu foarte bine că este o afecţiune cronică în care nivelul zahărului din sânge tinde să crească periculos de mult. Motivul este legat fie de faptul că nu pot produce insulină deloc sau nu în cantitate suficientă, fie insulina nu este eficientă. Din fericire, există moduri simple de a-ţi împiedica nivelul de glucoză să devină prea ridicat.

Alimentaţia are un rol vital în controlul unei boli ca diabetul zaharat, chiar şi în cel de tip 2. Anumite alimente care au un indice glicemic ridicat pot cauza creşteri bruşte a nivelului de zahăr din sânge. Indicele glicemic descrie viteza cu care carbohidraţii cresc glicemia. Cu toate acestea, unele alimente şi băuturi au efectul de a scădea nivelul glicemiei. Nutriţionistul britanic Rob Hobson a declarat pentru ediţia online a Express.co.uk că sucul de rodie poate scădea nivelul zahărului din sânge într-un timp foarte scurt, de circa trei ore de la momentul în care este băut.

Deocamdată, nu este destul de clar care este mecanismul care face posibilă scăderea glicemiei sub efectul sucului de rodie, dar cercetătorii au observat că antioxidanţii pe care-i conţine ar putea fi cheia. „Ei spun că sucul de rodie are o concentraţie foarte mare de antioxidanţi. Rodia are o acţiune antioxidantă de trei ori mai mare decât ceaiul verde. Aceşti antioxidanţi sunt în mare parte flavonoide şi antocianine, iar acestea îi conferă şi culoarea roşu intens. Cercetătorii sunt de părere că antioxidanţii se leagă cumva de zahăr şi-l împiedică să aibă un efect negativ asupra insulinei‟, a explicat nutriţionistul britanic Rob Hobson.

În cercetările care s-au făcut în privinţa efectelor consumului de suc de rodie s-au utilizat circa 1,5 ml de suc pe kilogram corp. Prin urmare, este de ajuns să bei un pahar de suc pe zi, indiferent de oră. În privinţa concentraţiei, nutriţionistul Hubson atrage atenţia: „Dacă vrei să obţii efectul de scădere a glicemiei în decurs de trei ore, trebuie să bei sucul pur, fără adaos de apă. Uneori, s-ar putea să găseşti o băutură cu aromă de rodie. Ar putea fi doar suc de rodie cu multă apă şi zahăr adăugat‟. În ciuda cercetărilor, este esenţial să discuţi cu medicul diabetolog înainte de a încerca efectul sucului de rodie, întrucât nu s-a analizat asocierea lui cu tratamentul medicamentos cu antidiabetice orale, precum acelea care au metformină ca substanţă activă.

