“Acest produs poate afecta negativ activitatea copiilor si atentia acestora."

Concret, toate produsele care contin:

E110 –galben portocaliu

E 104 – galben de chinolina

E122- carmoizina

E 129- ROȘU ALLURA

E102 tartrazina

E 124 - rosu ponceau 4R,

coloranti considerati periculosi in special pentru copii TREBUIE sa aibă avertismente pe etichete - ca in cazul pachetelor de tigari.

Vorbim totusi despre coloranti acceptati la nivelul Uniunii, dar care iata ca in anumite doze pot afecta copii.

Este de asemenea important ca părinții sa se informeze asupra potențialului risc la care expun copii in cazul in care doresc sa le ofere produse in a căror compoziție se regăsesc acești coloranți.

Cireșe și căpșuni nici din greșală în schimb “tabelul lui Mendeleev”, este mesajul postat pe Facebook de Paul Anghel, director General Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă şi Armonizare Europeană ANPC.