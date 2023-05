Caz halucinant la Suceava, acolo unde o doctorita a fost injunghiata, vineri deimineata, de sotul sau. Incidentul s-a petrecut chiar in apartamentul in care acestia locuiesc. Socant este ca in camera alaturata celei in care s-a produs agresiunea se aflau cei doi copii minori ai cuplului.