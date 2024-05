Astazi, in cea mai mare parte a tarii, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit pentru aceasta perioada din an. Mai ales dupa-amiaza si seara vor fi averse si descarcari electrice, local în zonele montane, în regiunile vestice si sud-vestice si doar izolat în restul teritoriului. La altitudini mari vor mai fi posibile precipitaţii slabe sub formã de lapovita si ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 şi 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul Banatului.