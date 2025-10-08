Incidentul a avut loc în vecinătatea Bisericii Sârbești, iar la scurt timp, la fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Conform medicilor de pe ambulanță, un tânăr de 23 de ani a fost tăiat cu un cutter în zona omoplatului și a fost dus la spital în stare de conștiență. Alți doi băieți și o fată au avut nevoie de îngrijiri, însă numai tânăra a refuzat să meargă la spital.

Polițiștii care au fost solicitați prin numărul unic de urgenă 112 au ridicat cinci persoane pentru audieri, însă pe parcursul zilei de miercuri vor fi audiați și alți martori.

Inspectoratul de Poliție Județean a declarat că în acest caz a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru loviri sau alte violențe.

În funcție de starea bărbatului rănit cu un cutter, cercetările ar putea să aibă loc pentru tentativă de omor.