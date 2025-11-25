Incidentul s-a petrecut marţi, în apropiere de Liceul Astra din Piteşti, în zona intersecţiei dintre strada Nicolae Dobrin şi strada Războieni, unde un echipaj al Poliţiei Rutiere a observat că mai mulţi tineri s-au încăierat.

”Poliţiştii au intervenit imediat pentru aplanarea conflictului, iar la faţa locului au intervenit în scurt timp şi poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Piteşti. Din primele verificări a rezultat că 3 tineri erau angrenaţi în starea conflictuală, iar al patrulea ar fi intervenit, afirmând că intenţiona să îi despartă. Toţi cei în cauză au fost conduşi la sediul Poliţiei, pentru verificări”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Argeş.

Potrivit lor, în momentul în care echipajul de Poliţie şi-a făcut apariţia, cei implicaţi au încercat să fugă.

Deocamdată, nu s-a stabilit dacă cei patru sunt elevi de liceu şi nici care au fost motivele pentru care aceştia s-au luat la bătaie.