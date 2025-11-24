Conflict degenerat într-o agresiune brutală

Potrivit anchetatorilor, administratorul standului a reacționat violent în timpul altercației, aplicându-i bătrânului o lovitură cu piciorul, urmată de un pumn în față. Impactul a fost atât de puternic, încât victima s-a dezechilibrat și s-a prăbușit, lovindu-se grav la cap.

Bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul Floreasca, unde medicii au constatat că se află în comă și că leziunile suferite necesită peste 50 de zile de îngrijiri medicale.

Reacția autorităților

Poliția Capitalei a intervenit în scurt timp după apelul la 112 făcut de o femeie de 64 de ani, martoră la incident. Echipele sosite la fața locului au găsit victima inconștientă și au reținut imediat principalul suspect.

„În urma verificărilor efectuate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile”, au transmis reprezentanții Poliției Municipiului București.

Agresorul este cercetat pentru purtare abuzivă, vătămare corporală și tulburarea ordinii publice. Dosarul este instrumentat de polițiștii Secției 8, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Imaginile captate în piață arată clar momentul în care bărbatul vârstnic este lovit și cade inert pe podea. Înregistrările vor juca un rol esențial în reconstituirea exactă a faptelor și în stabilirea răspunderii penale.

Ancheta continuă pentru a determina dacă au existat și alte persoane implicate sau dacă incidentul putea fi evitat.