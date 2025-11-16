Conflict spontan, escaladat în bătaie

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, polițiștii au intervenit după ce au primit informații despre un scandal izbucnit într-o sală de jocuri din Craiova. Echipa de la Serviciul de Investigații Criminale a preluat cazul și a stabilit că între doi bărbați de 33 și 36 de ani și un alt bărbat de 48 de ani a pornit un conflict spontan, care a degenerat rapid în agresiuni fizice, atât în interiorul localului, cât și în afara lui.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că bărbatul de 48 de ani avea asupra sa un obiect tăietor-înțepător, folosit fără drept, aspect ce agravează situația juridică a acestuia.

Reținuți și duși în arest

Cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și au fost transportați în arestul IPJ Dolj. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

În cursul zilei, suspecții urmează să fie prezentați procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, care vor decide ce măsuri preventive se impun în continuare.