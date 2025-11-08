Traian Băsescu a intervenit în scandalul care a izbucnit odată ce au fost făcute publice mai multe informații din dosarul care îl vizează pe afaceristul din Vaslui Fănel Bogos. Acesta a fost arestat pentru următoarele 30 de zile după ce a oferit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul. Însă, fostul șef al statului susține că suma uriașă ar fi urmat să ajungă chiar în buzunarele liberalilor.

„Nu este un lucru nou, numai că acum se pare că a devenit un mod de viaţă în relaţia administraţie-comunitate de afaceri. Se pare că este modalitatea în care se obţin contractele, pentru că s-a întâmplat cu frecvenţă prea mare: ieri-alaltăieri unul mergea în cabinet la premier cu promisiunea, probabil, că va da 1,5 milioane şpagă, eu cred că erau bani pentru partid, în niciun caz pentru premier. Iar astăzi aflăm de incidentul de la Ministerul Apărării” a transmis Traian Băsescu.



Însă, controversele care îi înconjoară pe afaceriștii anchetați de procurorii DNA, nu se opresc aici. Mihail Aniței, mâna dreaptă a lui Fănel Bogos, i-a promis omului de afaceri că îi va intermedia contracte prin care să-și vândă puii inclusiv la Baza Kogălniceanu.

„Dar vin și eu alături de tine. Am să mă ocup eu de recondiționat toate fermele. Da, iau și eu acolo o bucățică mică, da, am să mă ocup să-ți fac o gamă de preparate de se învârte după soare. Ok, o să mă duc la Mioveni, la Ford, la Craiova, vorbesc cu consumatorii mari. O să mă duc la NATO, la Constanța, o să vii pe la București și mergem să mâncăm o friptură, chit că suntem la telefon cu domnul general de trei stele Mazilu. Da, și el face material Armatei Române. Nu este mult, dar mănâncă și ăla vreo 200 tone pe lună, da”, se arată în stenogramele procurorilor.



Regele Puilor de la Vaslui era deranjat de controalele DSVSA și a amenințat inclusiv că-și va face dreptate la București cu bâta sau cu sabia dacă acestea nu se vor opri.

„La data de 30.07.2025 numitul Bogos Fănel a purtat o convorbire telefonică cu numita Iusein Laura Mirela căreia i-a transmis faptul că controalele din partea funcționarilor DSVSA teritoriale continuă la fermele administrate de Sc VANBET SRL și că dorește să vină la București pentru a rezolva problema.

(Ori vin la BUCUREȘTI și-mi iau sabia sau bâta pentru că acuma și GALAȚI-ul, v-am spus, pe tema și a MEDIULUI și a lui ăla și a lui ăla, DSVSA-ul face tot la fel, suspendarea autorizației... !).

Cu toate acestea Bogos Fănel afirmă că nu va respecta sancțiunile impuse de funcționarii DSVSA Galați

(lucrurile cu ce a dat DSVSA-ul GALAȚI, acuma nu ne dă voie să tăiem puii de la GALAȚI, ieri ne-a dat, azi nu ne dă, tot așa, e joaca de-a mingea. Eu o să aduc pui mâine, o să-i tai, n-o să-mi dea voie să-i vând, o să le dau lotul de ieri și gata că mi-a rămas carnea de ieri. Sau eu știu? Nu știu ce să-i fac. Dar eu de tăiat o tai și o și vând!).”, se mai arată în documentele procurorilor.



Mai mult, fostul trezorier al liberalilor Mihai Barbu, cel care a intermediat întâlnirea omului de afaceri cu Ilie Bolojan, a acceptat șpagă în carne, ouă și brânză, când a vizitat ferma Regelui Puilor din Vaslui.



„Hai să zicem: 80 de pulpe, 20 de cartoane de 20, ca să fie cu două gălbenușuri, brânză maturată – vreo 3-4 kile, brânză de burduf – 10 kile în pungă…. ăăă…. (către bărbatul de lângă el) ce să mai pună? Și 100 de iaurt – sana sau kefir, ce are, de capră. Pune în portbagaj!”, i-a cerut afaceristul unui angajat al fermei”, mai este menționat în documente.



Potrivit ultimei declarații de avere, pe care a completat-o în perioada în care se bucura de funcția de președinte al Consiliului de Administrație Metrorex, Mihai Barbu și soția sa aveau mai multe hectare de teren, două apartamente și o vilă în Voluntari. Fostul trezorier PNL are două mașini și mai multe conturi bancare, dintre care cel mai mare este de aproximativ 55 mii de lei. În schimb, pe numele soției sale, este deschis un cont cu peste 100 de mii de lei.

