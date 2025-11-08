Realitatea PLUS: Ne puteți spune, cu exactitate, cum ați ajuns la Guvern pentru întâlnirea la care ați fost cu domnul Bogos?

Mihai Barbu: Perfect legal, perfect normal, prin Cabinet, așa cum se face.

Realitatea PLUS: Deci ați făcut o solicitare la Cabinet?

Mihai Barbu: Da.

Realitatea PLUS: Și după acea întâlnire pe care ați avut-o la Guvern ați mai vorbit cu domnul Bolojan?

Mihai Barbu: Nu. Decât oficial, în ședințele de partid, că am mai avut ședințe.

Realitatea PLUS: Dar pe tema respectivă de la Guvern nu?

Mihai Barbu: Nu.

Realitatea PLUS: Această sumă de un milion și jumătate de euro despre care se vorbește, dumneavoastră ați primit vreun ban? Care a fost discuția?

Mihai Barbu: Doamnă, nu am nicio legătură, nicio discuție si nicio legătură cu aceste sume de bani. Nu cunosc pe nimeni din ce se mai discuta acolo. Nu am vreo legătură cu aceste lucruri.

Realitatea PLUS: În momentul în care ați fost numit trezorier, după congresul PNL, propunerea de la cine a venit? Mă refer acum, de când este domnul Bolojan președinte.

Mihai Barbu: Nu mai știu exact cine a făcut propunerea în Biroul Politic Național, dar a fost vot în unanimitate.

Realitatea PLUS: Dacă acum ați da timpul înapoi, v-ați mai duce, ați mai discuta cu premierul? Ați face lucrurile la fel, ați făcut ceva greșit?

Mihai Barbu: Nu. A ieșit prost, dar eu nu m-am gândit că va ieși prost. Eu nu am avut decât intenții bune.

Realitatea PLUS: La ce intenții vă referiți?

Mihai Barbu: Intențiile bune au fost să îi prezint pe cineva care eu credeam la momentul acela că îl pot evalua pentru o candidatură la Vaslui. Asta a fost ideea mea. Acel domn are o notorietate bună, are o companie mare, cu multi angajați și tocmai la acest lucru m-am gândit.

Acolo noi nu stăm bine ca organizație și scopul meu sau inițiativa mea era să atragem cât mai mulți oameni.

Realitatea PLUS: Dar nu era prematură aceasta discuție pentru o eventuală candidatură la Vaslui, având în vedere că în Vaslui o să avem alegeri abia în 2028?

Mihai Barbu: Da, dar trebuie să ne pregătim devreme și nu a fost vorba de o discuție aplicată. V-am spus că era vorba de o evaluare, să facem o evaluare, să vedem dacă are tracțiune electorală, că poate nu are.

Realitatea PLUS: Despre problemele domnului Bogos știați? Despre acei pui infectați cu Salmonealla?

Mihai Barbu: Nu, nu am știut. Nu am discutat niciodată cu el despre asta.

Realitatea PLUS: Cum l-ați cunoscut pe domnul Bogos? Vi l-a recomandat cineva?

Mihai Barbu: Nu, domnul Bogos e foarte cunoscut acolo, cred că este cea mai mare companie din Vaslui. Este foarte cunoscut.

Realitatea PLUS: Au mai fost situații în care ați încercat să ajungeți la președintele partidului cu oameni de afaceri pentru diverse discuții sau e un caz singular acesta?

Mihai Barbu: Nu, nu am încercat niciodată. Acesta a fost un caz, dar nu ca om de afaceri, ci ca potențial candidat al nostru.

Realitatea PLUS: Când i-ați spus domnului Bolojan despre aceasta posibilă candidatură a dl Bogos, dl Bolojan ce v-a spus?

Mihai Barbu: Nu, nu. I-am prezentat doar. Dumnealui nu a zis nimic.

Realitatea PLUS: Deci dumnealui nu v-a spus nimic?

Mihai Barbu: Nu. Așa cum îl știm toți: dumnealui ascultă, trage concluzii.