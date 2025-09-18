Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat că poliţiştii au făcut verificări pentru identificarea persoanei găsite moarte pe un câmp din Cumpăna.

”În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit identitatea persoanei decedate, fiind vorba despre un bărbat, de 76 de ani, din municipiul Constanţa. La data de 7 septembrie, bărbatul în cauză a fost reclamat ca fiind plecat de la domiciliu. Din investigaţiile medico-legale a reieşit faptul că decesul nu a fost violent”, au transmis reprezentanții instituției care au subliniat că cercetările în acest caz continuă.

Vă reamintim că miercuri polițiștii au fost sesizați că pe un câmp din Cumpăna se află cadavrul în stare de descompunere.