Bărbatul găsit mort pe un câmp din Constanța a fost identificat. Dispariția lui a fost sesizată cu 10 zile înainte

Bărbatul găsit mort pe un câmp din judeţul Constanţa a fost identificat. Poliţiştii au stabilit că acesta avea 76 de ani și fusese dat dispărut în urmă cu zece zile. Anchetatorii au precizat că moartea sa nu a fost una violentă.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat că poliţiştii au făcut verificări pentru identificarea persoanei găsite moarte pe un câmp din Cumpăna. 

”În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit identitatea persoanei decedate, fiind vorba despre un bărbat, de 76 de ani, din municipiul Constanţa. La data de 7 septembrie, bărbatul în cauză a fost reclamat ca fiind plecat de la domiciliu. Din investigaţiile medico-legale a reieşit faptul că decesul nu a fost violent”, au transmis reprezentanții instituției care au subliniat că cercetările în acest caz continuă. 

Vă reamintim că miercuri polițiștii au fost sesizați că pe un câmp din Cumpăna se află cadavrul în stare de descompunere. 