”Astăzi, în jurul orei 14.45, poliţişti din cadrul Serviciului Municipal de Ordine şi Siguranţă Publică au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii Cumpăna, pe câmp, s-ar afla un cadavru.

Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un cadavru de sex bărbătesc, în stare de descompunere”, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac cercetări pentru a stabili identitatea bărbatului decedat.