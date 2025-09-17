Descoperire șocantă în județul Constanța. Cadavrul unui bărbat a fost găsit pe un câmp

Cadavrul în stare de descompunere al unui bărbat a fost găsit, miercuri, pe un câmp din judeţul Constanţa. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei şi modul cum şi-a pierdut viaţa.

”Astăzi, în jurul orei 14.45, poliţişti din cadrul Serviciului Municipal de Ordine şi Siguranţă Publică au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii Cumpăna, pe câmp, s-ar afla un cadavru. 

Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un cadavru de sex bărbătesc, în stare de descompunere”, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa. 

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac cercetări pentru a stabili identitatea bărbatului decedat.