Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a anunțat, luni seară, trimiterea în judecată a unui bărbat pentru comiterea infracţiunilor de dare de mită, conducerea unui vehicul fara permis de conducere şi conducere unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

”În data de 07.08.2025, orele 17:11, inculpatul condus pe drumurile publice, în oraşul Ciacova, strada Timişului, autoturismul marca Volkswagen Touran de culoare gri, având exercitarea dreptului de a conduce autovehicule suspendată şi aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv 3,04 g/l alcool pur în sânge. În momentul în care a fost oprit de agenţii de poliţie, inculpatul a promis în repetate rânduri sume de bani acestora, iar în final, a oferit suma de 250 de lei organului constatator, pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu şi pentru a-l lăsa să plece”, au transmis procurorii.

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar, iar dosarul său a fost trimis spre soluţionare Tribunalul Timiş.