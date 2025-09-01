Cum s-a întâmplat incidentul?

Potrivit polițiștilor, apelul la 112 a anunțat producerea agresiunii cu un cuțit. Echipele de poliție și cele medicale au intervenit rapid, constatând că situația reclamă intervenție imediată.

Agresorul, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fost identificat și prins la scurt timp de forțele de ordine. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica motivele agresiunii și circumstanțele în care aceasta s-a desfășurat.