Bărbat de 45 de ani, înjunghiat în Sectorul 4 al Capitalei. Victima a ajuns de urgență la spital

Un bărbat a fost rănit prin înjunghiere pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, informează Poliția Municipiului București. Incidentul a avut loc luni, 1 septembrie 2025, iar victima a fost transportată la spital după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Cum s-a întâmplat incidentul?

Potrivit polițiștilor, apelul la 112 a anunțat producerea agresiunii cu un cuțit. Echipele de poliție și cele medicale au intervenit rapid, constatând că situația reclamă intervenție imediată.

Agresorul, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fost identificat și prins la scurt timp de forțele de ordine. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica motivele agresiunii și circumstanțele în care aceasta s-a desfășurat.