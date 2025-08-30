Scandal degenerat în violență

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 18:00. Mai multe echipaje au fost trimise imediat la fața locului pentru a calma spiritele și a identifica persoanele implicate. Primele verificări au arătat că, pe fondul consumului de alcool, între mai mulți clienți ai localului a izbucnit un conflict, iar unul dintre participanți a scos un obiect tăietor-înțepător și a atacat trei bărbați.

Agresorul, prins rapid de polițiști

Suspectul a încercat să fugă, dar a fost depistat în scurt timp de polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră pe o stradă din Constanța. Bărbatul a fost imobilizat și dus la sediul poliției pentru audieri.

Victime conștiente, transportate la spital

Echipajele medicale ajunse la fața locului au acordat primul ajutor celor trei răniți, care se aflau în stare conștientă. Aceștia au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care a avut loc agresiunea și pentru încadrarea juridică a faptelor.