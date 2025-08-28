Pomană cu scandal. Pizza în loc de colivă, după ce firma de pompe funebre a dat țeapă unor ieșeni

Pomană cu scandal. Pizza în loc de colivă, după ce firma de pompe funebre a dat țeapă unor ieșeni/ Profimedia/ Coloaj foto
O familie din Iași a ajuns să servească pizza la pomana fiului lor după un scandal cu firma de pompe funebre. Firma căreia îi plătise un avans de 6.000 de lei nu va livra la timp pomana.

Scandal uriaș la Iași, unde familia unui tânăr de doar 39 de ani, a fost nevoită să treacă printr-un nou calvar chiar în ziua înmormântării copilului lor.

Oamenii au constatat că firma de pompe funebre căreia îi plătiseră un avans de 6.000 de lei nu și-a respectat promisiunile. În loc de pachetele cu pomeni și prosoape, rudele îndoliate s-au trezit cu mâinile goale, fiind nevoiți să dea explicații celor prezenți la înmormântare.

"Ne-au spus că ei știu că înmormântarea e luni, nu duminică. Și-au bătut joc efectiv. Au zis că, dacă ne convine, e bine, dacă nu, nu avem decât să ne descurcăm", a declarat o rudă a persoanei decedate. 

Drept urmare, familia a fost nevoită să improvizeze, așa că a comandat pizza.

"Erau o mulțime de rude, colegi, prieteni, trebuia să găsim o soluție. Au rămas fără pomene, fără mâncare, fără prosoape la preot", a mai spus femeia. 