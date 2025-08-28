Scandal uriaș la Iași, unde familia unui tânăr de doar 39 de ani, a fost nevoită să treacă printr-un nou calvar chiar în ziua înmormântării copilului lor.

Oamenii au constatat că firma de pompe funebre căreia îi plătiseră un avans de 6.000 de lei nu și-a respectat promisiunile. În loc de pachetele cu pomeni și prosoape, rudele îndoliate s-au trezit cu mâinile goale, fiind nevoiți să dea explicații celor prezenți la înmormântare.

"Ne-au spus că ei știu că înmormântarea e luni, nu duminică. Și-au bătut joc efectiv. Au zis că, dacă ne convine, e bine, dacă nu, nu avem decât să ne descurcăm", a declarat o rudă a persoanei decedate.

Drept urmare, familia a fost nevoită să improvizeze, așa că a comandat pizza.

"Erau o mulțime de rude, colegi, prieteni, trebuia să găsim o soluție. Au rămas fără pomene, fără mâncare, fără prosoape la preot", a mai spus femeia.