Victima, atacată în zona gâtului

Potrivit surselor din anchetă, bărbatul ar fi fost agresat de concubina lui, care a fugit imediat după atac. Conform primelor informații, cei doi trăiau pe stradă, iar victima nu avea documente de identitate asupra sa.

Lovitura de cuțit a fost aplicată în zona gâtului, iar rana i-a pus viața în pericol. Echipajele medicale sosite la fața locului au efectuat minute în șir manevre de resuscitare, reușind să îl stabilizeze și să îl transporte la spital.

Reacția martorilor

Surse judiciare susțin că bărbatul ar fi reușit, înainte să își piardă cunoștința, să ceară ajutor trecătorilor, care au alertat imediat autoritățile.

Poliția Capitalei a deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru identificarea și prinderea femeii. De asemenea, anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs atacul.

Autoritățile reamintesc că persoanele aflate în situații de violență domestică pot cere sprijin la numărul național de urgență 0800 500 333, disponibil non-stop.