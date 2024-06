Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai apreciate voci din muzica populară românească, are o poveste emoționantă legată de una dintre cele mai simple obiecte pe care le are: o bancnotă de zece lei.

În cadrul unui interviu recent, îndrăgita artistă a povestit de ce acest obiect este unul atât de special pentru ea:

„Am fost angajată la Botoșani și era pe 22 septembrie, pe 23 era ziua mea. Nu am spus la băieți, dar când să intru pe scena ei au început cu „Mulți ani trăiască”. A venit la un moment dat primarul cu flori pentru soliști și orchestră. Și în timp ce povestește, urcă un bătrânel. Și prin spatele domnului primar mă cheamă „Dumneata ai cântat cândva la nunta fetei mele” și îmi dă 10 lei. Zic „Ce-i cu ăștia?” și el zice ”Să îți iei o ciocolată”. În momentul respectiv am uitat de politețe și am zis „Dați-mi microfonul” și spun: „Oameni buni, uitați că domnul care a venit mi-a dat 10 lei sa imi cumpăr o ciocolată. Eu nu mănânc ciocolată dar in fata dumneavoastră, a tuturor, jur, cât trăiesc acești bani să îi port cu mine în trăistuță”

