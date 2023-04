Într-un videoclip, se poate observa un atac efectuat de ucraineni care folosesc un sistem antitanc cu rachete ghidate Kornet capturat de la ruși pentru a lovi și dezactiva un tanc T-90M, unul dintre cele mai avansate tancuri ale fostei Armate Roșii. După ce tancul a fost avariat, ucrainenii au trimis o dronă deasupra acestuia și au lansat "baloane Molotov".

”În est, Brigada 45 de Artilerie ucraineană a lovit un tanc rusesc T-90M cu un sistem ATGM Kornet (sistem cu rachete ghidate caturat de la ruși - n.red) din seria 9K129, apoi a folosit o dronă pentru a arunca două ”baloane Molotov” pe tancul avariat”, se arată în postarea de Twitter.

În urma atacului, tancul rusesc nu s-a mai putut deplasa, iar echipajul a fugit.

T-90M Proryv sau Breakthrough este cel mai modern tanc rusesc produs în serie, care participă la ostilități.

În data de 4 mai 2022, în regiunea Harkov, a avut loc prima înregistrare a distrugerii unui tanc T-90M Breakthrough. Forțele de apărare teritorială ale Ucrainei au eliminat acest vehicul cu o pușcă Carl Gustav în Staryi Saltiv.

#Ukraine: In the East, the Ukrainian 45th Artillery Brigade hit a Russian T-90M tank with a captured 9K129-series Kornet ATGM system, then used a drone to drop two "Molotov Balloons" on the damaged tank. pic.twitter.com/nL2xQXqaMi