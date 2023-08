Cea mai cunoscută melodie a formației Pink Floyd, "Another Brick in the Wall", a fost reconstruită analizând undele cerebrale ale oamenilor care au ascultat-o. Publicația The Guardian notează că este pentru prima dată când un cântec recognoscibil a fost decodat din înregistrări prin scanarea activității electrice a creierului. Partea ironică este că versurile cântecului vorbesc tocmai despre respingerea "controlul asupra gândurilor".