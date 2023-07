DSP Ilfov a făcut mai multe controale la azilele de bătrâni, la începutul anului. Conform documentelor, totul era perfect.

Documentele DSP Ilfov consemnau o realitate fictivă. Azilele de bătrâni ascundeau, de fapt, nereguli grave

„Niciun pacient nu prezintă, în momentul controlului, echimoze, escare, vânătăi, scabie. Îmbăierea pacienților se efectuează zilnic. Se asigură, în cantități suficiente, materiale de igienă personală pentru pacienți. Lenjeria de pat și cea a beneficiarilor se igienizează în sistem propriu, în spălătoria unității. Unitatea deține, la parter, cabinet medical cu izolator și grup sanitar propriu, dotat cu frigider pentru păstrarea medicamentelor. Unitatea are încheiate contracte cu medic de familie, medic psihiatru și medic psiholog”, se arată în documentele realizate de DSP Ilfov.

Patronul de la „azilele groazei” cheltuia banii făcuți din suferința bătrânilor pe droguri, prostituate și lăutari

Azilele de bătrâni, amendate de DSP Ilfov, în trecut. Controalele erau, însă, de formă

Singurele nereguli găsite de inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică erau legate de fișele de aptitudini și de cursurile angajaților de la azilele de bătrâni. Motiv pentru care centrele au fost date mici amenzi, mai mult de formă.

Azilele de bătrâni ascundeau nereguli grave. În ce condiții trăiau, de fapt, bătrânii

În realitate, lucrurile erau total diferite. Bătrânii nu erau spălați, schimbați, erau bătuți și nu primeau îngrijirile medicale necesare. Potrivit unor stenograme din dosarul căminelor de bătrâni, oamenii din azilele din Ilfov erau supuși la tratamente inumane, în unele cazuri fiind torturați până la moarte. Atenție, informațiile care urmează au un puternic impact emoțional!

Stenogramele revoltătoare, care arată chinul prin care treceau bătrânii internați în căminele în care au descins procurorii DIICOT, au apărut în presă. Oamenii, unii dintre ei cu dizabilități severe, erau neglijați, amenințați cu bătaia, înjurați și lăsați fără mâncare. Mai mult, nevoia ca alimentele să fie in termen era considerată, mai degrabă, un moft. Și tot bătrânii erau de vină că în azile sunt gândaci. Cei care trebuiau să îi îngrijească până la sfârșitul zilelor, și primeau bani grei pentru asta, s-au transformat în călăi.

STENOGRAMELE CARE ARATĂ TORTURILE BĂTRÂNILOR DIN AZIL



ANGHEL CĂTĂLINA: De ce nu te ștergi mă, arde-te-ar focul, să te ardă pe mațe! Nesimțitul dracu" ce ești! Ce e aicea bă!

DOMN: Lasă-l dracu"….ho…ho…

ANGHEL CĂTĂLINA: Ce bă, animalu" dracu"! Ce… (pe fundal se aude un zgomot specific unei lovituri) fir-ați ai dracu", să fiți cu plămânii voștri!

DOMN: Aoleu…

ANGHEL CĂTĂLINA: De nenorociții dracului ce…-Adă-i altă pereche, nu vezi că sa murdărit?!...Hai tată, că vorbim!

DOMN: Când vorbim?

ANGHEL CĂTĂLINA: Nu știu!

DOMN: Păi nu pot să mai vorbesc.

(...)

ANGHEL CĂTĂLINA: Hai!..-Ce dracului e mă pe tine, măi animalul dracu! Mă, javră ce ești!

DOMN: A…

Sursa: Referat de arestare

STENOGRAME noi din căminele groazei: Torturi de neimaginat, la Ilfov - Asistentă: „Te injectez și nu te mai ridici o săptămâna din pat!”



STENOGRAMELE CARE ARATĂ TORTURILE BĂTRÂNILOR DIN AZIL



„Bă! Bă! Treci încoace! Fir-ai al dracu` de nesimțit!”

„Treci de acolo sus! Andrei! Treci! Stai dracului cuminte că te bat, să știi!”

Sursa: Referat de arestare

STENOGRAMELE CARE ARATĂ TORTURILE BĂTRÂNILOR DIN AZIL

COSTESCU CLAUDIA: Și ieri am văzut că am un mesaj vocal de la DANA, pe whatsapp, nu l-am citit, că nici eu nu mai vreau să fiu deranjată în weekend de nicio urgență și de nimic!

ANGHEL CĂTĂLINA: Da...

COSTESCU CLAUDIA: Nu știu ce o fi zis acolo, habar n-am, nu am ascultat mesajul și o să-i spun și de ce, nici eu nu te deranjez pe tine când pleci!

ANGHEL CĂTĂLINA: Da, mami!

COSTESCU CLAUDIA: Nu mă mai interesează, m-au sunat și aparținători, nu am mai răspuns la nimeni!

Sursa: Referat de arestare

STENOGRAMELE CARE ARATĂ TORTURILE BĂTRÂNILOR DIN AZIL



Tudorancea Cristina: Doar că seara, doar că seara, momentan, nu avem ce să se dea, asta încerc să-ți explic.

Trifu Gheorghița Mădălina : Eu știu. Dar nu merge Cristina. Nu merge, clar. Pentru că o să rămână la control și o să vorbească ăștia... păi și o să-mi zică ăștia, cum mi-a zis aia: Doamnă, dumneata, copilul dumitale ar mânca margarină d-asta? Mă ia aia cu chestii de genul ăsta.

(...)

Tudorancea Cristina: Am înțeles, da. Că de luni aduce cateringul normal.

Trifu Gheorghița Mădălina : E treaba lor ce face. Dar tu trebuie să-mi spui sigur, să știu, ca eu când cobor dimineața la ora 6 sau când cobor eu, înțelegi, dimineața, eu știu să fac porțiile și pentru seara. Că n-o să pun dimineața waw, înțelegi? Și seara deloc. Eu trebuie să proporționez mâncarea aia. M-ai înțeles?

Tudorancea Cristina: Da. Asta o să mai rămână de discutat să vorbim mâine cu Dan să vedem exact...

Sursa: Referat de arestare

STENOGRAMELE CARE ARATĂ TORTURILE BĂTRÂNILOR DIN AZIL

Sandu: Bine bosule. Ăăă… M-am uitat și de gândaci.

Godei Dan: Și?

Sandu : Nu prea, n-am dat de nici unul. E de ăia leșinați.

Godei Dan: Înseamnă că o fi mințit ăsta mă că mai era?

Sandu : Cine? Nicoleta? Dreacu știe. Și ăsta mi-a zis mie să aflu că e mult, mult și la el. Da de unde dracu mă? Zi i-ai luat de pe haine, de pe undeva.

Godei Dan: Unde-s mulți, mulți? În partea aialaltă?

Sandu : Da!

Godei Dan: Bă ești nebun? Erau hainele băgă-mi-aș (...). Dă-le ca lumea să și bea.

Sandu : Le-am dat. Le-am dat și alaltăieri…

Godei Dan: De unde dreacu să fie acolo? Ei le-a luat.

Sandu : Păi după ei, de unde crezi?

Godei Dan: Da de unde dreacu? Dă, mai dă-i și astăzi, dă-le până-i găsește dracii.

Arată-le cum să dea.

Sursa: Referat de arestare