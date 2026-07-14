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Azil ilegal într-un apartament din Hunedoara! Cinci persoane vulnerabile, găsite de polițiști

Poliție/ Inquam Photos/ Octav Ganea

Poliție/ Inquam Photos/ Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 08:09
SursăRealitatea PLUS

Un tânăr de 25 de ani din Hunedoara a fost reținut de polițiști după ce ar fi îngrijit ilegal cinci persoane vulnerabile într-un apartament de la parterul unui bloc. Oamenii, cu vârste între 50 și 86 de ani, aveau probleme medicale și aveau nevoie de îngrijire specializată.

Polițiștii au fost alertați după ce au primit informații că într-un apartament se află o persoană cu dizabilități care are nevoie de ajutor. Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit cinci persoane care necesitau îngrijiri medicale. Acestea au primit primul ajutor și au fost transportate la spital pentru verificări.

Tânărul nu avea autorizație sau documente care să îi permită să ofere astfel de servicii. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei activități. Ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile cazului.

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