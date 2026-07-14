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Social· 1 min citire
Azil ilegal într-un apartament din Hunedoara! Cinci persoane vulnerabile, găsite de polițiști
Poliție/ Inquam Photos/ Octav Ganea
Publicat14 iul. 2026, 08:09
SursăRealitatea PLUS
Un tânăr de 25 de ani din Hunedoara a fost reținut de polițiști după ce ar fi îngrijit ilegal cinci persoane vulnerabile într-un apartament de la parterul unui bloc. Oamenii, cu vârste între 50 și 86 de ani, aveau probleme medicale și aveau nevoie de îngrijire specializată.
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