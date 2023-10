Atacul devastator al Hamas cu cele 5.000 de rachete pune la colț și cele mai puternice servicii secrete din lume. Nu doar că Mosadul a eșuat în anticiparea atacului, însă nici nu a reușit să scoată la iveală faptul că teroriștii au primit sprijin militar și administrativ din alte două țări în relații bune cu Occidentul. Nu este o surpriză că Iranul oferă sprijin grupărilor paramilitare ale teroriștilor, însă ies la iveală informații că și din Turcia și Qatar au venit ajutoare.



Mai mult, printre donatorii străini ai organizațiilor teroriste se numără și asociații caritabile din țările din Golf, palestinieni exilați, dar și cetățenii altor state arabe care locuiesc în țările NATO precum Statele Unite, Franța și Germania, spun experții în securitate.



În taberele de refugiați palestinieni se regăsesc generatoare, rezervoare de apă, corturi și unități medicale cu emblema Iranului. Din 2020, Iranul a oferit 100 de milioane de dolari în fiecare an grupării Hamas, pe lângă asistență militară.







Serviciile de informații israeliene estimează că Hamas depozitează alte 30.000 de rachete și mortiere în Gaza. Toate au fost construite clandestin în subteran și bazele secrete, iar altele au fost transportate prin tuneluri și pe mare, spun experții în securitate.

People around the world have taken to the streets to express their solidarity with the Palestinians



Pray for Palestine ❤️🇵🇸#غزة_تحت_القصف#طوفان_الاقصى#طوفان_القدس #طوفان_الاقص #طوفان_الأقصی #فلسطين #اسرائيل #حماس #غزة #Palestine #Palestyna #FreePalestine #Gaza… pic.twitter.com/r9rBhtn5eJ