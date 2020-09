Avocatul Poporului critică neinvitarea sa în dezbaterea pe legea 5G

Nemultumirea vine in contextul in care Ministerul Transporturilor si al Comunicatiilor a organizat o dezbatere publica pe acest subiect in urma cu aproximativ 2 saptamani.

Noua versiune a proiectului de lege privind tehnologia 5G nu a fost agreata de toate partile interesate. Operatorii de telefonie mobila din Romania (AOMR – Asociatia Operatorilor Mobili din Romania) au cerut saptamana trecuta autoritatilor sa se faca modificari de fond la actuala propunere legislativa.

„O dezbatere atenta a prevederilor si implicatiilor acestei legi ramane o cerinta fundamentala pentru viitorul comunicatiilor electronice din Romania si alinierea la principalele tendinte europene in domeniu”.

Marea majoritate a participantilor la dezbatere spun ca este nevoie de criterii tehnice mai clare si au cerut o perioada mai lunga de discutii pe marginea proiectului.

Diversi consultanti în telecomunicații au insistat că proiectul de lege trebuie retras si refacut, fiind în contradicție cu reglementările UE privind o piață liberă comună. Multe voci spun că, dacă va fi adoptat în forma actuală, proiectul poate afecta competiția in industria telecomunicatiilor.

Autorizarea furnizorilor rămâne, conform proiectului, în decizia Prim-ministrului, pe baza avizului Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).