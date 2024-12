Piperea a spus că șeful nelegitim al statului nu mai are acces la certificatul ORNISS. Mai mult, Iohannis nici nu mai poate exercita atribuțiile de comandant suprem al Armatei Române, susține avocatul.

Realitatea Plus: Ați identificat o problemă foarte gravă, Klaus Iohannis nu mai are acces la documentele clasificate

Gheorghe Piperea: Am sa va citesc din articolul 7, aliniatul 4, din legea 182/2002 privind secretele de stat. Acolo spune așa: Președintele Romaniei are acces la orice fel de informație clasificată, atenție însă, dar NUMAI sub condiția validării alegerii si a depunerii jurământului.

Treaba asta s-a întâmplat acum 5 ani, a expirat mandatul pentru care a fost validat și a depus jurământul, în momentul de față ex-președintele Iohannis nu îndeplinește această condiție de validare a alegerii, nu l-a ales nimeni, s-a ales singur, și respectiv depunere a jurământului, nu a depus niciun jurământ.

Nu mai poate sa fie beneficiar al acestor informatii secrete de la serviciile secrete, si de aceea nu mai poate sa mai prezideze Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, pentru ca e vorba de informații secrete militare, nu mai poate să fie nici comandantul suprem al armatei in caz de razboi.



Realitatea Plus: Serviciile sunt impiedicate sa ii ofere informatii si ar putea fi vorba de un abuz daca va continua sa ceară?

Gheorghe Piperea: Bineînteles, legea aceasta de care vă vorbesc stabileste chiar niste sanctiuni penale foarte grave.

