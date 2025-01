Marina Alexandru solicita judecătorilor CCR să soluționeze cât mai repede miile de cereri depuse de români.

„Eu te notific ca sa intri in legalitate sa soluționezi aceste cereri de revizuire in situația noastră pentru ca fiecare cerere de revizuire este o acțiune de interes național interesul nostru al tuturor ca sa se treacă la această măsură CCR să-și revadă Hotărârea 32 din 6 decembrie 2024 care ea este anticonstituțională pe de-o parte, și cum am mai spus și în alte emisiuni, nicio hotărâre nu poate opri un proces de votare aflat în plină desfășurare. Nu se poate anula întregul proces electoral al alegerilor prezidențiale nu exista o astfel de prevedere nicăieri mai ales să se anuleze fără probe și fără să se fi consumat integral întreaga procedura electorală”, a declarat avocata.