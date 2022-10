Incindetul ar fi avut loc în timpul unei ședinte. Judecătoarea ar fi vrut să părăsească sala, dar a fost oprită în dreptul ușii de către șeful de escortă al inculpaților. După ce s-a întors, aceasta s-ar fi culcat cu capul pe masă, a mai spus avocata. Mai mult, Carmen Obârșanu susține că toate ședințele din Cazul Caracal au fost lipsite de orice interes din partea magistratului de a afla adevărul. Cel mai grav incident s-a petrecut chiar în timpul unei ședințe, când judecătoarea i-ar fi spus mamei Luizei că ea nu trebuie să le caute pe cele două fete, ci din contră, familia ar trebui să facă asta.

„Fotografia pe care am făcut-o în sala de judecată, la sfârșitul ședinței de judecată din 20 aprilie 2022, când judecătoarea a terminat ședința de judecată și a vrut să iasă din sală pe ușa din stânga dumneaei. În momentul acela, gardianul care îl păzea pe Dincă a strigat-o: <<Doamna judecător, știți că nu aveți voie să ieșiți înaintea lui Dincă din sală>>. Judecătoarea se întoarce și se așază cu capul pe masă, Dincă se făcea că citește declarația pe care o dăduse mai devreme.

Eu cred că prezența judecătorului a fost doar formală, ca să existe o ședință de judecată. Pe judecător nu l-a interesat niciodată unde sunt fetele, cu toate că la fiecare termen am spus <<Vă rog, haideți să administrăm probe, să vedem unde sunt fetele!>>. Am fost singurul avocat care a cerut lucrul acesta în sala de judecată la fiecare termen. Doamna judecător mi-a răspuns: <<Dar nu caut eu fetele, căutați-le dumneavoastră!>>. Și am rămas cu această formalitate că am avut un judecător în sală. În sala de judecată nu s-a făcut niciun fel de judecată.

Mi s-a cerut să fac un memorium, să depun actele doveditoare și atunci vor cere dânșii explicații de la toți. Dar am fost și am verificat și la Parchetul Înaltei Curți și abia după ce am fost la Comisia pentru abuzuri, m-au sunat de la DIICOT, printr-o altă plângere pe care am făcut-o ca să o caut pe Luiza, m-au sunat să văd acum dosarul, după trei ani”, a precizat Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, la Realitatea PLUS.