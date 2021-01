Avionul infractorilor a ajuns în România. Ce spun primii români deportaţi din Marea Britanie

Odată cu 1 ianuarie, Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeană iar asta le-a permis autorităților de la Londra să ia măsuri pentru a scăpa de cei care au comis infracțiuni pe teritoriul țării. Așa a fost organizat un zbor special către România cu 25 de persoane care au fost condamnate pentru diverse infracțiuni în Regatul Unit.

Românii deportaţi au fost ridicaţi direct din închisori sau din centrele pentru migranţi.

„Mi-au luat actele, uite mi-au rămas toate actele acolo în Anglia. Mi-a rămas certificatul de naștere, buletinul meu, o brățară de aur, un telefon, un ceas, nu mi-a mai dat nimic. Am furat și am picat la pușcărie”, spune unul dintre foștii deținuți întorși în țară.

De îndată ce au ajuns în România, cei care au fost declarați indezirabili în Marea Britanie au spus că au venit aici pentru a continua să comită infracțiuni.

„Ne-a trimis înapoi în țară, trebuie să ne apucăm de furat, muncă nu avem, nu avem nimic, nu avem ce să mâncăm, nu avem unde să stăm, nu trebuie să ne apucăm de ceva? Ne împinge în infracțiuni”, a spus un alt român care aa venit în țară din Marea Brtianie după ce a ieșit din închisoare.

Românii expulzați acuză autoritățile londoneze de rasism.

„N-a făcut bine. Pai am avut de lucru am avut de toate acolo la ce am venit aici? Si la spalatorie am lucrat si la rubish”, adăugând că a fost închis „pentru o mică infractiune cu un polonez, atât”.

România este prima țară care și-a primit infractorii. Următoarea pe listă este Polonia. Marea Britanie se pregăteşte să deporteze şi 30 de polonezi care au încălcat legea.

În perioada următoare, Regatul Unit pregătește zboruri similare atât pentru alți români condamnați, cât și pentru infractorii din alte state.