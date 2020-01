Avertismentul lui Sorin Grindeanu: „Figurile UZATE din PSD, un pas ÎN SPATE”

Sorin Grindeanu a punctat că "în fruntea partidului nu mai poţi face echipe de compromis" şi a menţionat că PSD trebuie să facă opoziţie "dură, punctuală, cu profesionişti cu figuri credibile".



"Perspectiva PSD în acest moment nu e nici glorioasă dar nici dezastruoasă, depinde de deciziile pe care în lunile următoare le va lua PSD. Figurile uzate, uzate, ale PSD , trebuie să facă un pas în spate. Voi, cei care ştiţi să aduceţi şi aţi dovedit aceste lucruri, voi, care ştiţi să aduceţi voturi pentru PSD, trebuie să faceţi un pas în faţă fără niciun fel de frică, Dacă PSD nu face aceste lucruri, începem să devenim din ce în ce mai irelevanţi. Trebuie făcută o opoziţie la PNL, dar trebuie făcută opoziţie dură, exactă, punctuală, cu profesionişti, cu figuri credibile Nu trebuie să facem compromisuri dacă vrem să recâştigăm încrederea românilor", a declarat Sorin Grindeanu la Slatina, prezent la conferinţa de alegeri a PSD Olt, citat de Agerpres.

El a arătat că a venit la Slatina la invitaţia senatorului Paul Stănescu.



„De ce am acceptat să vin la PSD Olt? Motivul, dincolo de legătura care este politică între mine şi Paul Stănescu, am acceptat pentru că in istoria recentă a PSD la nivel central au existat două momente care puteau să schimbe soarta, poate, a alegerilor de anul trecut, iar cel puţin două judeţene au suferit de singurătate în acele momente, mă refer la moţiune şi celebra scrisoare în care se cereau nişte lucruri care cred că erau foarte bune. Am acceptat pentru că dumneavoastră (...) sunteţi cea mai puternică organizaţie PSD din ţară", a adăugat Grindeanu.



Despre o posibilă revenire în PSD, Sorin Grindeanu a spus că va reveni "în politica PSD", pentru "un proiect politic extrem de serios, un proiect extrem de serios pentru ţară" însă nu va ţine "isonul" un "proiecte personale" indiferent despre ce persoane ar fi vorba.