Potrivit primelor informații, șoferul cisternei a pierdut controlul volanului în timp ce circula pe Calea 1 a autostrăzii. Vehiculul a intrat pe sensul opus, unde s‑a răsturnat și a rupt parapetul median. În urma impactului, cisterna a rămas imobilizată pe carosabil, blocând complet traficul.

Cum cisterna era încărcată cu GPL, autoritățile au decis instituirea unui perimetru de siguranță, având în vedere riscul ridicat de explozie.

Măsuri de siguranță și rute alternative

Circulația pe A3 a fost oprită în totalitate în zona accidentului, iar traficul a fost deviat pe DN1, până la degajarea carosabilului și eliminarea oricărui pericol.