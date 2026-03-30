Autostrada A3, blocată complet după răsturnarea unei cisterne cu GPL. Șoferii redirecționați pe DN1 - VIDEO

Cisternă GPL
Cisternă GPL

Traficul este complet blocat, luni, la prânz, pe ambele sensuri ale Autostrăzii A3, după ce o cisternă încărcată cu GPL s‑a răsturnat și a rupt parapetul median, au transmis reprezentanții CNAIR. Incidentul prezintă risc de explozie, iar circulația a fost deviată pe DN1.

Potrivit primelor informații, șoferul cisternei a pierdut controlul volanului în timp ce circula pe Calea 1 a autostrăzii. Vehiculul a intrat pe sensul opus, unde s‑a răsturnat și a rupt parapetul median. În urma impactului, cisterna a rămas imobilizată pe carosabil, blocând complet traficul.
 

Cum cisterna era încărcată cu GPL, autoritățile au decis instituirea unui perimetru de siguranță, având în vedere riscul ridicat de explozie.

Măsuri de siguranță și rute alternative

Circulația pe A3 a fost oprită în totalitate în zona accidentului, iar traficul a fost deviat pe DN1, până la degajarea carosabilului și eliminarea oricărui pericol.

 
 