"Conform informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la momentul exploziei, în clădirea unității de învățământ își desfășurau cursurile aproximativ 800 de elevi. Atât elevii, cât și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform recomandării echipelor de intervenție de la ISU București-Ilfov, prezente la fața locului. La momentul acestei informări, 15 săli de clasă dintr-unul dintre corpurile unității de învățământ sunt avariate. Evaluarea situației este încă în curs. Contăm pe implicarea autorităților cu atribuții în acest sens, pentru inventarierea rapidă a pagubelor materiale și remedierea acestora, astfel încât procesul didactic să poată fi reluat în toate sălile de clasă, în condiții de siguranță deplină", a transmis Ministerul Educației.



Reprezentanții ministerului precizează că sunt în legătură cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru eventuale informații privind evoluția situației.

În plus, în cadrul unei conferințe de presă, Raed Arafat a vorbit despre felul în care a fost afectat Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat în imediata vecinătate a imobilului în care s-a produs explozia.

”În urma analizei de la ISC, a fost decisă închiderea acestuia pentru că este un stâlp de rezistență afectat și urmează să fie analizată situația mai departe. Nu poate să fie reluată activitatea în școală până nu se face o expertiză amănunțită”, a spus Raed Arafat.

