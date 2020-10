Austria intră de marți în LOCKDOWN timp de o lună

"O a doua izolare va fi în vigoare de marţi până la sfârşitul lunii noiembrie", a declarat cancelarul conservator Sebastian Kurz într-o conferinţă de presă la Viena.



Va fi interzisă ieşirea din case între orele 20:00 şi 06:00, iar întâlnirile private vor fi limitate la maximum două familii, a spus el, avertizând că viaţa socială va fi afectată "dramatic".



Dincolo de închiderea muzeelor, teatrelor, cinematografelor sau piscinelor, toate evenimentele, cu excepţia înmormântărilor, sunt anulate, inclusiv nunţile, petrecerile de ziua de naştere şi târgurile de Crăciun, o tradiţie care atrage de obicei milioane de vizitatori în fiecare an în ţară, scrie AFP.



Fanilor li se interzice participarea la evenimente sportive de nivel înalt, iar sporturile la nivel de amatori nu pot avea loc decât în exterior şi fără contact fizic.



Spre deosebire de măsurile din primăvară, şcolile şi creşele vor rămâne deschise, la fel şi magazinele şi saloanele de coafură şi frizeriile. În cazul liceelor şi universităţilor, cursurile se vor desfăşura online, în timp ce telemunca este puternic încurajată.



Măsurile trebuie aprobate de parlament duminică şi interdicţia de circulaţie trebuie reaprobată de parlament la fiecare 10 zile, scrie DPA.



Austria, care a fost relativ cruţată de primul val, înregistrează o explozie a numărului infecţiilor în ultimele săptămâni.



Ţara de 8,8 milioane de locuitori înregistrează acum peste 5.000 de cazuri zilnice, faţă de numai 1.000 la începutul lunii octombrie, iar spitalele înregistrează un aflux din ce în ce mai mare de pacienţi. De asemenea, a contabilizat 1.109 decese de la izbucnirea pandemiei.



Sâmbătă, Austria a raportat 5.349 de cazuri noi în în ultimele 24 de ore, după ce a anunţat vineri un record de 5.627.



"Dacă nu acţionăm acum, capacităţile de terapie intensivă vor fi saturate", a avertizat cancelarul care nu prevede o inversare a tendinţei înainte de "cel mult 7 până la 14 zile".



El a spus anterior că doreşte să "facă totul pentru a evita o nouă izolare", după restricţiile din primăvară care au împins economia în recesiune, dar a trebuit să se hotărască la aceste noi măsuri în faţa deteriorării rapide a situaţiei sanitare.



Companiile de catering şi turism au deplâns imediat aceste noi măsuri, cerând ajutor financiar, dar resemnarea pare să domine în rândul populaţiei.



Potrivit Reuters, companiile obligate să închidă vor primi ajutor în valoare de 80% din vânzările lor cu un an mai devreme.



Sebastian Kurz a spus că speră să se revină la o viaţă mai normală şi la "mai multă libertate" în decembrie, având în vedere sărbătorile de la sfârşitul anului.



Măsurile luate de Austria seamănă foarte mult cu cele stabilite de Germania vecină, care are mai puţin de jumătate din infecţia sa, conform datelor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), scrie Reuters. În ultimele două săptămâni, Austria a înregistrat aproximativ tot atâtea cazuri ca şi Marea Britanie sau Italia, ţări cu populaţii de aproximativ 60 de milioane de locuitori, conform datelor ECDC. Iar în ultima săptămână a existat o accelerare rapidă, cu un salt de 26% de joi până vineri.