Peste 64% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 838.316 (plus 4.862 faţă de octombrie 2024), iar dintre acestea 618.052 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 1.928 angajaţi, comparativ cu luna precedentă).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educaţiei, respectiv 306.924 (plus 1.040 faţă de octombrie 2024), Ministerul Afacerilor Interne - 123.893 (plus 867), Ministerul Apărării Naţionale - 79.097 (minus 245), Ministerul Finanţelor - 24.523 (plus 42) şi Ministerul Sănătăţii -18.154 (plus 260).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.215 de posturi (minus 23 faţă de octombrie 2024), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 44.575 (minus 50), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 166.474 de posturi ocupate (plus 2.907).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în noiembrie anul trecut, 467.881 de persoane (plus 1.038 comparativ cu luna anterioară), dintre care 286.715 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (plus 704) şi 181.166 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (plus 334).