AUR propune reducerea TVA la carburanți pentru a limita creșterea prețurilor

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) critică din nou coaliția de guvernare pentru lipsa unor soluții eficiente în fața scumpirilor tot mai mari ale carburanților. Formațiunea susține că executivul ia în calcul doar „intrarea țării în stare de criză”, în timp ce prețurile continuă să crească.

Reprezentanții AUR afirmă că partidul a venit cu o propunere concretă menită să ducă la ieftinirea carburanților și la reducerea presiunii asupra economiei: diminuarea TVA la 5% pentru o perioadă de trei luni, urmată de aplicarea unei cote de 9% începând cu luna a patra.

Potrivit AUR, această măsură a fost aplicată și în alte state europene și ar avea efecte imediate, contribuind la scăderea costurilor de transport, a prețurilor la alimente și produse de bază, precum și la diminuarea poverii financiare asupra familiilor și companiilor.

