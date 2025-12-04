Se cunoaște calendarul moțiunii de cenzură care l-ar putea trimite pe premierul Ilie Bolojan acasă, având în vedere că mâine, conform surselor Realitatea PLUS, parlamentarii din opoziție, inclusiv parlamentarii din cadrul partidului AUR, vor depune documentele necesare în cadrul biroului permanent, dar de asemenea și semnăturile pentru inițierea acestei moțiuni de cenzură.

Săptămâna viitoare, cel mai probabil, moțiunea va fi citită, dezbătută, dar și votată în plenurile reunite al Camerei Deputaților.

Este important de precizat că moțiunea de cenzură, un atac al opoziției asupra guvernului condus de Ilie Bolojan vine după asumarea în Parlament a reformei pensiilor speciale.

Totodată, opoziția spune că premierul nu a dat explicații cu privire la măsurile haotice din punct de vedere economic, dar de asemenea și la scandalului în care au fost implicați mai mulți miniștri din cadrul cabinetului său.

Pe de altă parte spune chestorul senator inclusiv faptul că ar exista voturile necesare pentru a trece această moțiune de cenzură, având în vedere că sunt nemulțumiri inclusiv în cadrul parlamentarilor din coaliții de guvernare.

Inclusiv mai mulți lideri PSD au declarat că ar putea vota această moțiune de cenzură în urma nemulțumirilor din cadrul coaliției, dar și a măsurilor de austeritate pe care le-a luat premierul Ilie Bolojan.