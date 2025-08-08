”Ei sunt cot la cot, împreună, în acestă coaliție contra naturii. PSD este la guvernare cu USR. Este doar o ceartă ca să încerce să mai spele un pic din păcate în fața propriilor electorate. Această coaliție este una complet anti-națională, iar discuțiile, uitați-vă, că sunt discuții de oameni mici.

Serios? Noi să discutăm despre USR, mofturile lor? Uitați-vă în CV-urile lor că nu au o facultate terminată. (...) Acesta este un Guvern care servește ambasadelor străine, folosește puterilor străine, în niciun caz nu folosește românilor, în niciun caz, nu aduce beneficii românilor.

Vreți să îmi spuneți că de asta e PSD și cu PNL la guvernare, și cu USR, și cu UDMR, ca să pună taxe și biruri? Nimic bun! Spuneți-mi dumneavoastră o chestiune bună anunțată în ultimele două luni de zile anunțată de acest Guvern. Este o mizerie fără margini și noi cei de la AUR am spus că trebuie să ne întoarcem la votul românilor, la vocea românilor, pentru că situația așa cum este ea acum nu va aduce nimic bun românilor”, a declarat Dan Tănasă.

La rândul său, Călin Matieș a spus că ”nu vrem penali în funcții publice și tot ei o susțin pe Clotilde Armand, o susțin pe...mai sunt atâția lideri în USR care....

Mai mult de atât, au spus: meritocrație, nu vrem nepotism. Și vedem că ministrul Economiei își angajează doi cu carnet de partid. Mai vedem acum prin ambasade, doamna Țoiu pune iar niște membri de partid, ți uite așa USR vrea să se asigure că la următoarele alegeri are cumva un electorat captiv, asigurat prin rețeta PSD-ului și PNL-ului, aceea de a pune oameni în posturi cheie ca după aia să îi ai blocați pentru alegeri. Lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple, iar PSD își dă seama că nu mai face parte din joc”.