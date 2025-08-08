Coaliția de guvernare a pus pe pauză discuțiile despre pachetul fiscal promis pentru luna iulie, și care trebuia să vină cu o reformă amplă a administrației, din cauza neînțelegerilor privind împărțirea funcțiilor în stat.

PSD a anunțat că nu mai participă la ședințele Coaliției, acuzând atitudinea pe care USR a avut-o față de moartea lui Ion Iliescu, în timp ce liderii USR susțin că social-democrații blochează de fapt discuțiile pentru că nu sunt de acord să cedeze unele posturi.

Mai multe amânări

După ce Guvernul și-a asumat răspunderea pentru primul pachet fiscal, în data de 7 iulie, ce includea majorarea TVA-ului și alte creșteri de taxe.

Coaliția promitea să vină și cu o reformă amplă a statului până la finalul lunii iulie. Însă neînțelegerile din Coaliție au amânat lansarea acestui pachet încă de la început, astfel că termenul a fost reprogramat pentru începutul lunii august. Chiar președintele Nicușor Dan declara, pe 25 iulie, că pachetul trebuia să fie gata până la sfârșitul lunii iulie, dar asumarea lui în Guvern va avea loc abia luna următoare.

„Nu sunt chestiuni dramatice. Să ne păstrăm calmul și optimismul că mergem în direcția potrivită fiscal”, a spus șeful statului. Între timp, premierul Ilie Bolojan a anunțat înghețarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”, ceea ce a provocat nemulțumiri în rândul social-democraților, iar adoptarea pachetului a fost amânată din nou.

De această dată pentru jumătatea lunii august. Reforma statului, negociată la pachet cu împărțirea funcțiilor de conducere Deși Coaliția ar fi trebuit să închidă parte din negocierile privind pachetul fiscal miercuri, PSD a anunțat că nu va participa la ședință, invocând atitudinea USR față de decesul lui Ion Iliescu.

Așa că întâlnirea a fost amânată. În realitate, blocajul se află în negocierile privind împărțirea funcțiilor în administrație, în special a posturilor de prefecți și subprefecți, care trebuie redistribuite acum că la guvernare sunt patru partide în loc de trei, negocieri care urmau să fie purtate tot miercuri.

Ce vrea USR, cu ce nu e de acord PSD

USR solicită 9 posturi de prefect și 13 de subprefect, ceea ce ar însemna să preia 7 posturi de prefect de la PSD și 2 de la PNL. PSD susține însă că le-ar reveni doar 8 posturi celor de la USR și că le-ar putea ceda maximum 6. Pentru a-i convinge, PSD ar fi dispus să le ofere chiar postul de prefect al Capitalei, în schimbul altor posturi puse pe masa negocierilor.



