”Precizăm că voci individuale care ies în spaţiul public nu reprezintă poziţia AUR, aceste persoane exprimându-se doar în nume personal”, se mai spune în comuniat, referirea vizându-l pe parlamentarul George Becali care a spus că s-a pripit în privința lui Georgescu după primul tur al alegerilor prezidențiale anulate de anul trecut.

„M-am pripit atunci, am zis lucruri mari despre el, dar după ce a spus mai multe am rămas mască. Tot ce vorbește... am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit. Nu pot să mă bag împotriva lui, are și el dreptate, dar și CCR are dreptate", a spus Becali.