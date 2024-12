COD : GALBEN



Valabil de la : 30-12-2024 ora 20:00 până la : 30-12-2024 ora 23:00



In zona : Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Adunații-Copăceni, Ghimpați, Găiseni, Izvoarele, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Letca Nouă, Singureni, Grădinari, Răsuceni, Clejani, Mârșa, Iepurești, Schitu, Bulbucata, Stoenești;



Județul Teleorman: Alexandria, Roșiorii de Vede, Videle, Orbeasca, Peretu, Botoroaga, Plosca, Dobrotești, Drăgănești-Vlașca, Măldăeni, Tătărăștii de Jos, Buzescu, Scrioaștea, Călinești, Ciolănești, Blejești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Olteni, Nanov, Poeni, Tătărăștii de Sus, Vedea, Vitănești, Măgura, Gratia, Frăsinet, Rădoiești, Siliștea-Gumești, Mavrodin, Siliștea, Cosmești, Nenciulești, Talpa, Scurtu Mare, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Zâmbreasca, Sârbeni, Săceni, Moșteni, Necșești, Beuca, Purani, Sfințești, Didești, Stejaru, Balaci, Bujoreni, Crevenicu;



Se vor semnala : local - ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 30-12-2024 ora 20:00 până la : 30-12-2024 ora 23:00



In zona : Zona joasă a județului Timiş , respectiv zona localităților: Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Buziaș, Făget, Deta, Gătaia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Coșteiu, Jebel, Nădrag, Liebling, Lovrin, Jamu Mare, Biled, Racovița, Sânpetru Mare, Gavojdia, Denta, Topolovățu Mare, Cenei, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Banloc, Pișchia, Tomnatic, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Giulvăz, Dumbrava, Tormac, Uivar, Șandra, Boldur, Șag, Moravița, Margina, Saravale, Traian Vuia, Dumbrăvița, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Fârdea, Gottlob, Ghilad, Birda, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Balinț, Checea, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Livezile, Foeni, Otelec, Fibiș, Știuca, Beba Veche, Pădureni, Nițchidorf, Curtea, Parța, Ohaba Lungă, Bucovăț, Ghizela, Valcani, Giera, Pietroasa, Brestovăț, Bogda, Bara, Secaș;



Se vor semnala : local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza formarea ghețușului sau chiciurei



Valabil de la : 30-12-2024 ora 19:35 până la : 30-12-2024 ora 23:00



In zona : Județul Dolj ;



Se vor semnala : local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.



Valabil de la : 30-12-2024 ora 19:00 până la : 30-12-2024 ora 23:00



In zona joasă a județului Bacău , respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;



Județul Botoşani ;



Județul Galaţi: Tecuci, Liești, Matca, Corod, Umbrărești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Ivești, Nicorești, Fundeni, Gohor, Grivița, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Poiana;



Zona joasă a județului Neamţ , respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;



Zona joasă a județului Vrancea , respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;

Județul Iaşi ;

Județul Vaslui ;



Se vor semnala : local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza formarea ghețușului sau chiciurei.

Tipul mesajului : Atenționare nowcasting



Valabil de la : 30-12-2024 ora 18:50 până la : 30-12-2024 ora 23:00



Zona joasă a județului Buzău , respectiv zona localităților: Buzău, Râmnicu Sărat, Nehoiu, Berca, Pătârlagele, Vernești, Vadu Pașii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Pârscov, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Tisău, Grebănu, Lopătari, Cislău, Padina, Puiești, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Topliceni, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Calvini, Cernătești, Chiojdu, Râmnicelu, Pietroasele, Beceni, Gherăseni, Gălbinași, Vintilă Vodă, Breaza, Scorțoasa, Viperești, Buda, Podgoria, Săhăteni, Ulmeni, Balta Albă, Stâlpu, Săpoca, Pănătău, Mânzălești, Luciu, Bisoca, Brădeanu, Cătina, C.a. Rosetti, Cozieni, Movila Banului, Brăești, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Unguriu, Măgura, Mihăilești, Năeni, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Sărulești, Racovițeni, Blăjani, Colți, Robeasca, Bozioru, Odăile, Cănești, Murgești, Valea Salciei, Mărgăritești, Chiliile, Pardoși;



Se vor semnala : local - ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.



Valabil de la : 30-12-2024 ora 18:00 până la : 30-12-2024 ora 23:00



In zona : Zona depresionară a județului Maramureş , respectiv zona localităților: Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Moisei, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Bârsana, Ruscova, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Ieud, Săcel, Budești, Bogdan Vodă, Giulești, Călinești, Rozavlea, Dragomirești, Săpânța, Remeți, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Câmpulung la Tisa, Sarasău, Rona de Jos, Oncești;

Zona joasă a județului Cluj , respectiv zona localităților: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș;



Se vor semnala : local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza formarea ghețușului sau chiciurei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

Data emiterii : 30-12-2024 ora 17:40 Nr. mesajului : 7

Valabil de la : 30-12-2024 ora 17:50 până la : 30-12-2024 ora 23:00



Zona joasă a județului Argeş , respectiv zona localităților: Pitești, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Băiculești, Leordeni, Bârla, Pietroșani, Albeștii de Argeș, Mihăești, Corbeni, Coșești, Bogați, Lerești, Stâlpeni, Slobozia, Schitu Golești, Corbi, Stoenești, Vedea, Bradu, Valea Mare Pravăț, Mușătești, Bălilești, Ungheni, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Stolnici, Merișani, Poienarii de Muscel, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Tigveni, Godeni, Recea, Rociu, Berevoești, Aninoasa, Șuici, Domnești, Arefu, Căldăraru, Cetățeni, Cocu, Miroși, Valea Danului, Uda, Negrași, Vlădești, Bughea de Jos, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Vulturești, Bughea de Sus, Ciofrângeni, Băbana, Valea Iașului, Oarja, Ștefan cel Mare, Davidești, Cepari, Cuca, Cotmeana, Boteni, Brăduleț, Sălătrucu, Morărești, Săpata, Beleți-Negrești, Drăganu, Teiu, Mioarele, Hârtiești, Dobrești, Nucșoara, Cicănești, Albeștii de Muscel, Ciomăgești, Râca, Boțești, Poienarii de Argeș;

Zona joasă a județului Prahova , respectiv zona localităților: Ploiesti, Câmpina, Băicoi, Breaza, Mizil, Brazi, Comarnic, Vălenii de Munte, Urlați, Boldești-Scăeni, Măneciu, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Brebu, Târgșoru Vechi, Florești, Slănic, Blejoi, Ciorani, Vărbilău, Izvoarele, Telega, Măgureni, Poienarii Burchii, Scorțeni, Gura Vitioarei, Albești-Paleologu, Drajna, Colceag, Bănești, Berceni, Șirna, Gorgota, Poiana Câmpina, Râfov, Sângeru, Drăgănești, Cerașu, Iordăcheanu, Păulești, Starchiojd, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Posești, Tomșani, Ceptura, Cornu, Dumbrava, Baba Ana, Vâlcănești, Mănești, Teișani, Fulga, Aluniș, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Șotrile, Bălțești, Bertea, Gornet, Cocorăștii Colț, Șoimari, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Tinosu, Gura Vadului, Provița de Sus, Sălciile, Ștefești, Adunați, Apostolache, Păcureți, Plopu, Boldești-Gradiștea, Bătrâni, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Gherghița, Vadu Săpat, Lapoș, Ariceștii Zeletin, Călugăreni, Salcia, Tătaru, Cosminele, Talea, Jugureni, Olari, Fântânele;



Zona joasă a județului Dâmboviţa , respectiv zona localităților: Târgoviște, Moreni, Găești, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Fieni, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Voinești, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Tătărani, Gura Șuții, Bezdead, Ciocănești, Comișani, Odobești, Valea Lungă, Tărtășești, Buciumeni, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Finta, Braniștea, Runcu, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Glodeni, Nucet, Ocnița, Mănești, Brănești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Iedera, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Pietroșița, Hulubești, Raciu, Cândești, Morteni, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Pietrari, Valea Mare, Vișinești, Bărbulețu, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Șotânga, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb, Cornățelu, Bilciurești;



Se vor semnala : local - ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.





Valabil de la : 30-12-2024 ora 17:10 până la : 30-12-2024 ora 23:00



In zona : Județul Olt ;

Zona joasă a județului Vâlcea , respectiv zona localităților: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Băbeni, Horezu, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Vaideeni, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Slătioara, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Mateești, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Sălătrucel, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăști;



Se vor semnala : local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.



Valabil de la : 30-12-2024 ora 17:05 până la : 30-12-2024 ora 23:00



In zona : Zona joasă a județului Alba , respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat;



Zona joasă a județului Braşov , respectiv zona localităților: Făgăraș, Victoria, Rupea, Hoghiz, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Racoș, Jibert, Șercaia, Comana, Hârseni, Viștea, Homorod, Cața, Bunești, Ucea, Părău, Ungra, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Ticușu;

Zona depresionară a județului Braşov , respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș;

Zona joasă a județului Mureş , respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Hodac, Daneș, Brâncovenești, Ibănești, Acățari, Mica, Crăciunești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Sânger, Ogra, Băgaciu, Rușii-Munți, Suseni, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Neaua, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca, Cozma;

Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Zona joasă a județului Harghita , respectiv zona localităților: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Praid, Corund, Lupeni, Șimonești, Dealu, Lueta, Mugeni, Atid, Mărtiniș, Avrămești, Secuieni, Feliceni, Porumbeni, Brădești, Merești, Săcel, Ocland, Dârjiu, Ulieș;

Zona joasă a județului Sibiu , respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;



Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza formarea ghețușului sau chiciurei.



Valabil de la : 30-12-2024 ora 17:00 până la : 30-12-2024 ora 20:00



In zona : Județul Arad: Nădlac, Secusigiu, Semlac, Șeitin, Peregu Mare;

Județul Bihor: Aleșd, Tileagd, Vadu Crișului, Borod, Aștileu, Lugașu de Jos, Țețchea, Aușeu, Măgești;

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Peciu Nou, Cărpiniș, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Cenad, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Lovrin, Biled, Sânpetru Mare, Cenei, Tomnatic, Giulvăz, Uivar, Șandra, Saravale, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Dudeștii Noi, Gottlob, Ghilad, Pesac, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Beba Veche, Parța, Valcani, Giera;