Potrivit unui comunicat al MAE transmis sâmbătă AGERPRES, este reafirmată existența avertismentului de călătorie de nivel 6/9 - Evitați călătoriile neesențiale pentru Republica Madagascar, disponibil la https://www.mae.ro/travel-alerts/2899.



MAE recomandă cetățenilor români care se află în Madagascar să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să rămână vigilenți, să evite zonele în care se desfășoară acțiuni de protest și zonele aglomerate și să contacteze companiile aeriene pentru obținerea informațiilor actualizate cu privire la programul de zbor.



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Pretoria, acreditată pentru Republica Madagascar: +27 012 346 4231, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.



Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice: +27 82 819 1765.



MAE recomandă consultarea paginilor web: https://pretoria.mae.ro/ și https://www.mae.ro/.