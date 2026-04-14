”Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi turiştilor că, în cursul nopţii trecute, în zona Cheile Bicazului, la poziţia de unde încep chioşcurile, s-au înregistrat căderi de pietre de pe versant. Personalul Districtului Bicaz a intervenit în regim operativ pentru îndepărtarea materialului căzut, intervenţiile continuând şi în această dimineaţă”, a anunţat, marţi, Prefectura Neamţ.

În prezent, un echipaj al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ se află în zonă pentru monitorizarea situaţiei şi prevenirea producerii unor incidente.



”Există în continuare risc pentru persoanele care se apropie de versant, în special pentru cele care staţionează sau se deplasează pietonal în apropierea stâncilor. Instituţia Prefectului recomandă manifestarea unei prudenţe sporite şi respectarea indicaţiilor autorităţilor aflate în teren”, mai arată sursa citată.